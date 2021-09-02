بسبب فرمان بريميرليج.. البرازيل تتقدم بشكوى رسمية لفيفا قبل تصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

اضطر المنتخب البرازيلي لإعادة اثنين من لاعبيه المحترفين إلى ناديهما في روسيا قبل مبارياته في مشواره في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، وذلك بعد حرمان الفريق من نجومه المحترفين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد مالكوم وكلاودينيو ثنائي زينيت سان بطرسبرج إلى روسيا بناء على طلب من النادي، عقب انضمامها لمنتخب السامبا يوم الجمعة الماضي.

وأوضح اتحاد الكرة البرازيلي أنه تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ورفضت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز إرسال اللاعبين المحترفين إلى المنتخبات الوطنية في الدول المدرجة على القائمة الحمراء للحكومة البريطانية ومن بينها البرازيل ، حيث سيكونوا في حاجة للعزل الطبي لدى عودتهم إلى بريطانيا.

ونتيجة لذلك تعرض المنتخب البرازيلي لنقص عددي مؤثر في صفوفه خلال مبارياته أمام تشيلي فجر الجمعة والأرجنتين يوم الأحد وبيرو يوم الخميس المقبل.

وسيكون بإمكان المنتخب الأرجتيني الاعتماد على إيميليانو مارتينيز وإيميليانو بونديا بعد حصولها على استثناء من فريق استون فيلا الإنجليزي.

لكن استون فيلا أكد قدرة اللاعبين على خوض أول مباراتين فقط من التصفيات.