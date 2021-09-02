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بارالمبياد طوكيو.. فوز ماراثوني لمصر أمام ألمانيا في الطائرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

استطاع المنتخب المصري الفوز على منافسه الألماني بنتيجة (3-2) في عدد الأشواط في لقاء تحديد المركز الخامس والسادس بمنافسات بارالمبياد طوكيو 2020.

وحصل المنتخب المصري على المركز الخامس حيث كانت المباراة ماراثونية بعد تفوق "الفراعنة" في الشوط الأول بنتيجة (25-18).

في المقابل، رد المنتخب الألماني في الشوط الثاني بالفوز بنتيجة (26-24)، قبل أن يتقدم المنتخب المصري في الشوط الثالث بنتيجة (25-18).

وفي الشوط الرابع، عاد المنتخب الألماني ليتفوق بنتيجة (25-22) قبل أن يفوز المنتخب المصري في الشوط الخامس والفاصل بنتيجة (15-8).

وكان المنتخب المصري للطائرة جلوس لم يستطع التأهل من مجموعته إلى الدور قبل النهائي بعد التعرض لخسارتين أمام البوسنة وروسيا بينما حقق فوز وحيد أمام اليابان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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