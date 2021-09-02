كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية

محمد الفلاح - الخميس 2 سبتمبر 2021

دون الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو رقما قياسيا جديدا، سيبقى خالدا في عالم كرة القدم لسنوات طويلة حتى تحطيمه بشق الأنفس.



صاحب الـ36 عاما بدأ في تشكيلة منتخب البرتغال الأساسية ضد أيرلندا يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واستطاع رونالدو أن يهز شباك أيرلندا بهدف قاتل من ضربة رأس قبل نهاية الوقت الأصلي، لينجح في الوصول إلى 110 أهداف، جعلته الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية، محطما الرقم السابق للإيراني علي دائي، الذي توقف عند 109 أهداف.

بعدها عزز "الدون" رقمه القياسي بهدف ثان قاد به البرتغال للفوز 2-1، ليرفع إجمالي أهدافه الدولية لـ111 هدفا.

وشهدت بطولة يورو 2020 الأخيرة نجح رونالدو في معادلة سجل دائي التهديفي، ليتأجل تحطيمه للرقم الأسطوري حتى تصفيات مونديال قطر.

وبلغ رونالدو هذا السجل الإعجازي خلال مشاركته في 180 مباراة دولية بقميص البرتغال، ليبتعد بفارق 35 هدفا عن أقرب اللاعبين في قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخبات الوطنية من غير المعتزلين.

ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي والإماراتي علي مبخوت أقرب اللاعبين النشطين في ملاعب كرة القدم حتى الآن، من رقم رونالدو القياسي، لكنهما يحتلان المركز الثامن سويا، بقائمة الهدافين التاريخيين على الصعيد الدولي.

جدير بالذكر أن رونالدو سجل ثالث أهدافه في تصفيات مونديال 2022، بعدما أحرز هدفه الأول في شباك لوكسمبورج بالجولة الماضية.