شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 2 سبتمبر 2021

تقام اليوم الخميس 2 سبتمبر/ أيلول 2021، عدة مباريات هامة في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.



وتستكمل منافسات التصفيات في قارة أوروبا، وتقام الجولات الأولى في آسيا من المرحلة النهائية، بجانب القارة السمراء.

من المقرر أن يلتقي منتخب ليشتنشتاين مع نظيره الألماني، في تصفيات كاس العالم خلال مرحلة المجموعات.

وتنطلق المباراة في تمام 9:45 بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة و45 دقيقة بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD Xtra 2

يلتقي منتخب إيطاليا بطل النسخة الأخيرة من اليورو، مع بلغاريا في إطار تصفيات كأس العالم 2022.

وتنطلق المباراة في تمام 9:45م بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة و45 دقيقة بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

يخوض منتخب إنجلترا مباراته في تصفيات كأس العالم حين يواجه بلغاريا خارج أرضه، مساء يوم الخميس.

وتنطلق المباراة في تمام 9:45م بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة و45 دقيقة بتوقيت أبوظبي، وتنقل على الهواء عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium

يلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره الفنزويلي في الجولة 9 من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمنافسات كأس العالم 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الثالثة ليلا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة صباحا بتوقيت أبوظبي، وتنقل على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD1.

يفتتح المنتخب العماني أولى مبارياته في تصفيات كأس العالم حين يواجه منتخب اليابان يوم الخميس.

وتنطلق المباراة في تمام 1:15 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 2:15 بتوقيت أبوظبي، وتذاع على الهواء مباشرة عبر قناة SSC7 SD السعودية.

يلتقي منتخب كوريا الجنوبية مع نظيره العراقي في مدينة سيول، بالجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة عصرا بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر القناة الرابعة العراقية Al-Rabiaa Iraq وقناة SSC 7 السعودية.

يستهل المنتخب الإماراتي مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، عندما يلاقي نظيره اللبناني.

وتنطلق المباراة في السابعة و45 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة و45 دقيقة بتوقيت أبوظبي، وتنقل على الهواء مباشرة عبر قناة SSC7 SD السعودية.

يفتتح المنتخب السعودي أولى مبارياته في تصفيات كأس العالم، في المرحلة النهائية لدور المجموعات، حين يواجه نظيره الفيتنامي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبوظبي، وتنقل على الهواء مباشرة عبر قنوات SSC السعودية بجانب منصة شاهد الإلكترونية، حيث تبث على قناة SSC7 SD.

يسعى المنتخب الجزائري لتحقيق انطلاقة موفقة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، عندما يواجه ضيفه الجيبوتي.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 بتوقيت أبوظبي.

وأكدت المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري أن مباريات "محاربي الصحراء" في تصفيات كأس العالم ستُنقل على القناتين الأولى والسادسة حصريا داخل الجزائر.

يواجه منتخب المغرب نظيره السوداني في مستهل مشوارهما بالجولة الأولى من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على الهواء مباشرة عبر منصة يوتيوب.