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بالمواعيد والقناة الناقلة.. تعرف على أبرز مباريات الخميس

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ينتظر عشاق الكرة عددًا من المباريات المهمة على صعيد المنتخبات نظرًا لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتي ستقام بقطر 2022.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الخميس بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم:

المغرب × السودان.. الموعد 9 مساءً.. القناة الناقلة المغربية.

- تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم:

السويد × إسبانيا .. الموعد 8:45 مساءً .. القناة الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 3.

ليشتنشتاين × ألمانيا .. الموعد 8:45 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس إكسترا 2.

إيطاليا × بلغاريا .. الموعد 8:45 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس 1بريميوم.

المجر × إنجلترا.. الموعد 8:45 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس 2 بريميوم.

إستونيا × بلجيكا..الموعد 8:45 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس إكسترا 1.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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