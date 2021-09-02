بالمواعيد والقناة الناقلة.. تعرف على أبرز مباريات الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ينتظر عشاق الكرة عددًا من المباريات المهمة على صعيد المنتخبات نظرًا لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتي ستقام بقطر 2022.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الخميس بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم:

المغرب × السودان.. الموعد 9 مساءً.. القناة الناقلة الرياضية المغربية.

- تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم:

السويد × إسبانيا .. الموعد 8:45 مساءً .. القناة الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 3.

ليشتنشتاين × ألمانيا .. الموعد 8:45 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس إكسترا 2.

إيطاليا × بلغاريا .. الموعد 8:45 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس 1بريميوم.

المجر × إنجلترا.. الموعد 8:45 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس 2 بريميوم.

إستونيا × بلجيكا..الموعد 8:45 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس إكسترا 1.