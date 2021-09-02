مدربه يكشف مستقبل مصطفى البدري بعد اهتمامات الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف أحمد كشري المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، أن هداف الفريق مصطفى البدري تلقى 3 عروض في الفترة الأخيرة.

وأضاف كشري في تصريحات إذاعية عبر "الشباب والرياضة" :"هناك اهتمامات من جانب الأهلي والزمالك".

وشهدت الفترة الماضية توقف المفاوضات بين الأهلي والإنتاج الحربي حول ضم البدري نظرًا لرغبة إدارة الإنتاج في الحصول على مقابل يقدر بـ10 ملايين جنيه.

وأوضح :"مصطفى البدري تلقى عروضًا من فاركو والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي، أعتقد أن اللاعب قريبًا من فاركو أو البنك الأهلي".

وتابع :"رغبتي هو انتقال اللاعب إلى صفوف المصري نظرًا لمشاركتهم في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية بالموسم المقبل".

وأنهى :"اللاعب جلس معي من أجل تحديد مستقبله، إلا أنه لم يستقر على فريقه القادم، وأيضًا إدارة الإنتاج لديها طلبات من أجل الموافقة على رحيل اللاعب".

جدير بالذكر أن مصطفى البدري استطاع تسجيل 11 هدفًا مع الإنتاج الحربي في الموسم المنقضي بينهم عشرة أهداف في الدور الثاني فقط.