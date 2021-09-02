لويس فان جال يصدم جماهير منتخب هولندا

محمد الفلاح - الخميس 2 سبتمبر 2021

أطلق لويس فان جال مدرب منتخب هولندا تصريحات صادمة، عقب تعثره في أول مباراة بعد عودته لقيادة "الطواحين".



واستهل لويس فان جال فترته الجديدة في تدريب منتخب هولندا بالتعادل 1-1 مع النرويج في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقاد المدرب البالغ عمره 70 عاما الفريق قبل يومين فقط من المباراة ضمن المجموعة السابعة بتصفيات كأس العالم وقال بعدها إن منتخب هولندا لم يلعب بجدية.

وقال فان جال في تصريحات صحفية: "دافع المنافس باستبسال ولم يترك لنا مساحات مما زاد الأمور صعوبة، وفي مثل هذه المواقف يجب أن تتحلى بالإبداع لكننا لم نفعل، فقدنا الكرة في مواقف لا داعي لها".

وأضاف: "قلت للاعبين إننا لم نلعب بجدية، وفي الحقيقة، لا أعتقد أن منتخب هولندا الحالي من طراز عالمي يجب أن نلعب بروح الفريق وبطريقة جماعية مثلما فعلت النرويج".

وأصبح رصيد هولندا 7 نقاط من 4 مباريات وتأتي خلف تركيا في ترتيب المجموعة السادسة بالتصفيات المونديالية.

يذكر أن فان جال جاء محل فرانك دي بور عقب مسيرة مخيبة للآمال في بطولة أمم أوروبا حيث خرج الفريق من ثمن النهائي أمام جمهورية التشيك.

وتستضيف هولندا منتخب الجبل الأسود في "آيندهوفن" يوم السبت المقبل، بينما تنتقل النرويج لمواجهة لاتفيا في اليوم ذاته.