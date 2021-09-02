كيف تهدد الفيضانات بطولة أمريكا المفتوحة للتنس؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قرر منطمو بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، تأجيل عدة مباريات، الأربعاء، بسبب الطقس السيئ في ولاية "نيويورك".



وأصدرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية في الولايات المتحدة تحذيرا طارئا من الفيضانات المفاجئة في المنطقة، وغمرت المياه أجزاء من الساحة في مركز بيلي جين كينج الوطني للتنس.

وتوقفت مباراة دييجو شوارتزمان ضد كيفن أندرسون بعد المجموعة الأولى ونُقلت إلى ملعب آخر بعد أن أغرقت الأمطار الملعب والجماهير.

وتبادل شوارتزمان وأندرسون كسر الإرسال في بداية المجموعة قبل توقفها لما يزيد على 30 دقيقة باستاد "لويس أرمسترونج"، حيث لم يفلح السقف المتحرك في الملعب في منع دخول الأمطار من الجانبين بفعل الرياح القوية.

وتعثر شوارتزمان بعد ذلك أثناء الشوط الفاصل بالمجموعة الأولى واستدعى الحكم ناتشو فوركاديل لفحص أرضية الملعب.

وتم مسح أرضية الملعب واستؤنف اللعب بعد حوالي 10 دقائق، لكن المسؤولين قرروا إيقاف المباراة وأعلنوا لاحقا استئنافها باستاد "آرثر آش" بعد مباراة ستيفانوس تيتيباس ضد أدريان مانارينو.

وتأجلت مباراة الدور الثاني بين البطلة السابقة، أنجليك كيربر وأنهيلينا كالينينا، التي كان من المقرر أن تبدأ بعد لقاء شوارتزمان وأندرسون، إلى يوم الخميس.

ولم تتأثر مباراة تيتيباس ضد مانارينو بالطقس، حيث جلس المشجعون بشكل مريح داخل المنشأة المغلقة على الرغم من هطول الأمطار بغزارة على سقف الملعب.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، تأجلت عشرات المباريات في منافسات الزوجي في ظل هطول الأمطار.