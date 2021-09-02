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الخليج 365 يكشف.. إصابة رمضان صبحي وموقف عمر جابر من الجابون

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول في الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن رمضان صبحي، لاعب وسط بيراميدز، يعاني من "شرخ في الإصبع" الصغير.

وكان رمضان صبحي قد شارك بديلاً خلال مباراة مصر وأنجولا التي انتهت بفوز مصر 1-0 بهدف محمد مجدي "أفشة" من ركلة جزاء، في الجولة الأولى لمجموعات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسقط رمضان صبحي في تدخل مع لاعب أنجولا، وقام طبيب المنتخب بإجراء الاسعافات الأولية وأكمل اللاعب المباراة.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، أن طبيب المنتخب قام بتثبيت إصبع رمضان صبحي الصغير، بعدما تعرض لشرخ.

وأشار المصدر، الى أن عمر جابر المدافع الأيمن لنادي بيراميدز مازال يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة ولا يشارك في التدريبات، وبالتالي لن يغادر مع بعثة المنتخب للجابون.

ومن المقرر أن تطير بعثة منتخب مصر يوم الجمعة للجابون، من أجل خوض المباراة الثانية بالمجموعة يوم الأحد 5 سبتمبر.

يذكر أن منتخب الجابون خسر مباراته الأولى أمام ليبيا بنتيجة 2-1.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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