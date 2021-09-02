واحدة من أسوأ المباريات التي رأيتها لمنتخب مصر .. ميدو وعماد متعب يفتحان النار على «منتخب مصر»

الشارقة - اميمة ياسر - قال متعب، في تصريحات تلفزيونية لقناة «أون تايم سبورت»: «أحمد سيد زيزو، ومحمد مجدي قفشة، وحسين الشحات، وباق لاعبي المنتخب ظهرو بمستوى ضعيف للغاية أمام أنجولا، مما أعطى الأفضلية والسيطرة والاستحواذ للاعبي المنتخب الأنجولي»

واستبعد متعب، فكرة سوء الاداء للاعبي منتخب مصر بسبب الإرهاق البدني خاصة أن منتخب أنجولا، تفوق على لاعبي المنتخب المصري من الدقيقة الأولى في المباراة.

وطالب نجم منتخب مصر السابق حسام البدري، المدير الفني بضرورة علاج الأخطأ وشحن اللاعبين من أجل أداء افضل وأقوي في الجولة المقبلة.

واحدة من أسوأ المباريات التي رأيتها لمنتخب مصر منذ سنوات طويلة

وقال ميدو خلال حديثه ببرنامجه أوضة اللبس: «مجموعة منتخب مصر بتصفيات كأس العالم ليست سهلة، وانتصار المنتخب اليوم مهم، لكننا ظهرنا بأداء سيئ جدا، وأسهل حاجة إننا نخرج للسادة المشاهدين بأعذار، لكن لا أعذار مقبولة لمدي السوء الذي ظهر به منتخبنا هجوميا ودفاعيا».

وتابع: مباراة اليوم واحدة من أسوأ المباريات التي رأيتها لمنتخب مصر منذ سنوات طويلة أمام منتخب «ضعيف»، وغائب عن قائمته 12 لاعبا، وأداء منتخب مصر اليوم «مقلق»، ويؤكد أن اللاعبين لم يحفظوا أي جمل فنية.

وأكمل: المباراة بمثابة لقاء للأهلي أو الزمالك مع فريق «درجة ثالثة» بكأس مصر، لذلك لا أعذار مقبولة للشكل الذي ظهر به منتخبنا، وأتمني أن تكون البداية فقط هي السيئة، ويتحسن أداء منتخبنا أمام الجابون.. ولو لعبنا بأداء مشابه لأداءنا اليوم سنخسر المباراة المقبلة.

وأردف: «لو أنا صحفي هكتب عنوان خبر مباراة اليوم (الحمد لله، أنجولا لم تستغل رداءة منتخب مصر)، ولكن هل وصلنا لمرحلة أننا أصبحنا منتخب متواضع في غياب محمد صلاح؟».

واستطرد: أول مرة في التاريخ أرى الجماهير المصرية «فاقدة للشغف» لمباريات منتخب مصر.. هل تعلمون أن المنتخب يلعب اليوم مباراة «بتصفيات كأس العالم؟».

واختتم حديثه قائلًا: يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر بالمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.. عدم تأهل المنتخب لكأس العالم من تلك المجموعة «كارثة»، والجماهير المصرية حزينة علي الرغم من المكسب اليوم، لو مدرب منتخب الجابون شاهد مباراة مصر وأنجولا اليوم «سيطمع» في منتخب مصر.

ونجح منتخب مصر، في تحقيق فوز صعب، علي منتخب أنجولا، بهدف دون رد، عن طريق محمد مجدي قفشة، من ضربة جزاء في الدقيقة السابعة من زمن المباراة ليحصل المنتخب المصري علي أول ثلاث نقاط له في الجولة الأولي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 والذي تستضيفه قطر.