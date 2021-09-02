باريس سان جيرمان يحتفظ بالمهاجم الفرنسي كيليان إمبابيه

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نجح باريس سان جيرمان في الاحتفاظ بمهاجمه الفرنسي كيليان إمبابيه رغم الرغبة القوية من ريال مدريد في ضم المهاجم الواعد، لكن هذا يعني أن إمبابيه سيرحل دون مقابل في الصيف المقبل.

وتلقى النادي الفرنسي عرضا بقيمة مايقرب من 188 مليون دولار ونصف المليون من النادي الإسباني، لكن المدير الرياضي لباريس قال إن هذا العرض غير كافٍ.

وأشارت تقارير إلى أن النادي الملكي تقدم بعرض آخر في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي للتعاقد مع إمبابيه، لكنه رُفض أيضا.

وسيكون كيليان إمبابيه، صاحب الاثنين والعشرين عاما، حرا لتوقيع عقد مبدئي مع نادٍ آخر في يناير/كانون الثاني المقبل حيث إن عقده مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو/حزيران 2022.

ويقول سايمون ستون، من فريق بي بي سي سبورت: "مصادر داخل باريس سان جيرمان نفت ما قيل إن ريال مدريد تقدم بعرض يوم الثلاثاء، ما يعني أن إمبابيه سيبقى في حديقة الأمراء".

ويضيف سيمون: "رغم أنه معروف رغبة اللاعب في الانضمام إلى البيرنابيو، ورغم أن عقده ينتهي في أقل من 12 شهرا، إلا أن ناديه رفض عروض ريال مدريد. من الناحية المالية، فإن قرار باريس ليس له معنى، لكن من منظور كروي، فإن ناديا وقع مع ليونيل ميسي وسيرخيو راموس وعدد آخر من النجوم هذا الصيف، في إصرار من أجل الفوز بدوري الأبطال، فهذه خطوة صحيحة".

وضم باريس سان جيرمان في اليوم الأخير من الميركاتو، المدافع البرتغالي نونو مينديش على سبيل الإعارة من نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

وقام باريس بميركاتو ناجح بضمه ميسي وراموس وحارس مرمى إيطاليا جيانلويجي دوناروما وجورجينيو فينالدوم وأشرف حكيمي.

وسجل كيليان إمبابيه - الذي نال كأس العالم 2018 - هدفين في مباراة رانس يوم الأحد الماضي وهي المباراة التي كانت الأولى لميسي بقميص ناديه الجديد.

وعقب هذه المباراة، قال ماوريسيو بوتشيتينو: "إن إمبابيه واحدا من أهم لاعبي العالم اليوم، وأن يبقى معنا فهذه هدية لنا".

وكان المدير الرياضي للنادي الباريسي، ليوناردو، قد صرح الأسبوع الماضي بأن كيليان يستطيع الرحيل عن النادي لكن وفقا لشروط باريس سان جيرمان.

كما قال ليوناردو إن باريس قدم عرضين ضخمين للاعب لكي يبقى ضمن صفوفه حيث يراه النادي لاعبا محوريا في مشروعه.

وسجل إمبابيه رفقه ناديه 135 هدفا في 175 مباراة، وأحرز معه لقب الدوري الفرنسي ثلاث مرات وكأس فرنسا ثلاث مرات، كما ساهم في بلوغ النادي لنهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في موسم 2019/2020.

ورغم خسائره التي بلغت 300 مليون يورو بسبب جائحة كوفيد 19، ضم ريال مدريد المدافع النمساوي دافيد ألابا في صفقة انتقال حر قادما من بايرن ميونيخ، كما ضم لاعب خط الوسط الواعد الفرنسي إداورد كامافينغا من نادي رين الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.