ملف الأربعاء.. موقف صلاح والنني من المنتخب.. ورونالدو هداف العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الأربعاء:
قناة الزمالك توجه رسائل ونصيحة لعبدالله السعيد
رونالدو: مررت بلحظات تاريخية.. إهدار ركلة الجزاء جزء من كرة القدم
مصدر لمصراوي: صلاح والنني يستعدان للتواجد أمام الجابون
البوسنة تفرض التعادل على فرنسا بتصفيات كأس العالم
تعادل هولندا مع النرويج.. وإثارة مونتينجرو وتركيا بتصفيات كأس العالم
البدري يوضح موقف صلاح والنني.. وهل وافق على تأخر مصطفى محمد؟
كريستيانو يصنع التاريخ في فوز قاتل للبرتغال أمام أيرلندا
مجموعة مصر.. ليبيا تحقق فوزاً قاتلاً أمام الجابون بتصفيات المونديال
هداف العالم.. رونالدو يكسر رقم "دائي" وينفرد بالصدارة (فيديو)
لاعبو الجزائر يتبرعون ماليا لمساعدة مرضى كورونا
أبرز الانتقالات الصيفية.. ميسي ورونالدو وجريزمان
مصر تستهل مشوارها في تصفيات كأس العالم بفوز هزيل على أنجولا
فهد جمعة.. مشروع الأهلي الجديد للاستثمار في الأبناء
الأهلي يتأهل إلى نهائي كأس أفريقيا لكرة اليد بحثا عن اللقب الرابع
حمدي النقاز يصل القاهرة
سموحة يعلن رسميًا ضم بيكهام من الأهلي
مهاجم شباب الأهلي يعلن عبر الخليج 365 توقيعه لسموحة
كرة السلة.. الأهلي يتعاقد مع مروان سرحان رسميًا
رئيس بوردو: قلبي يؤلمني بسبب مصطفى محمد
تقرير: سان جيرمان بصدد تكرار المحاولة لتجديد عقد مبابي
إيدرسون يوقع عقدا جديدا مع سيتي حتى 2026
المصري عن مفاوضات جنش: راتبه لن يناسبنا