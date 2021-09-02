قناة الزمالك توجه رسائل ونصيحة لعبدالله السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يرى خالد الغندور، مُقدم برنامج "زملكاوي"، أن انضمام صانع ألعاب بيراميدز عبدالله السعيد لفريق ناديه سيجعله يختلف عن النسخة الحالية له كرويًا.

وكان رئيس اللجنة التي تُدير نادي الزمالك، حسن لبيب، قد أبدى اهتمام ناديه باللاعب عبدالله السعيد.

وقال الغندور، خلال حلقة برنامج "زملكاوي" على فضائية ناديه بحضور لاعبي فريقيه السابقين أحمد عبدالحليم وطارق يحيى:"انضمام عبدالله السعيد للزمالك سيجعله يختلف عن نسخة عبدالله في بيراميدز، ولديه الإمكانيات التي يُخرجها وسيختلف الدافع له".

وأضاف أحمد عبد الحليم، خلال الحلقة ذاتها:"لو لي نصحية لعبدالله السعيد أنصحه بالانضمام لنادي الزمالك بغض النظر عن المقابل المادي"، فيما يرى طارق يحي:"أنه لايوجد مثيل لعبدالله السعيد في نادي الزمالك".

وأتم طارق يحيى تصريحاته بقوله:"طريقة لعب عبدالله سعيد مختلفة، هناك أوباما ولكن (ده حاجة وده حاجة)، عبدالله السعيد لو تواجد في الزمالك بعد توقيعه خلال فترة مرتضى منصور لكان في مكان آخر، عبدالله من اللاعبين الذين يمتلكون طموحًا كبيرًا نعم بيراميدز طموحه كبير ولكن اختلف الوضع عما كان قبل، عبدالله لديه كرة وذكي في التحركات".