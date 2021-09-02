تصفيات مونديال قطر2022: البرتغال تحقق فوز مثير والبوسنة تفرض التعادل على فرنسا

المنامة - ياسر ابراهيم - حققت البرتغال فوزا مثيرا على ضيفتها إيرلندا بهدفين لهدف، على ملعب "ألغارفي" الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".



ولعبت البرتغال بضغط هجومي من الدقائق الأولى، وكادت أن تأخذ الأسبقية عند الدقيقة 15، لولا أن الحارس الإيرلندي تصدى لركة جزاء سددها كريستيانو رونالدو.



وعلى عكس سير المباراة، تقدمت إيرلندا بهدف أحرزه المدافع جون إغان، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، من ركلة زاوية حولها برأسه في الجهة البعيدة عن حارس المرمى البرتغالي.



وبحثت البرتغال عن التعديل، طيلة الدقائق المتبقية، وانتظرت الجماهير حتى الدقيقة 89، حيث عوض رونالدو ما أخفق به في الشوط الأول وعادل الكفة.



وبعدها، سجل رونالدو هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، مانحا بلاده ثلاث نقاط ثمينة.



وبهذا واصلت البرتغال صدارتها للمجموعة بـ10 نقاط، تليها صربيا بـ7 نقاط، ثم لوكسمبورغ بـ 6 نقاط، بينما حلت إيرلندا في المركز الرابع بلا نقاط، وأخيرا أذربيجان.



البوسنة تفرض التعادل

وفي المجموعة الرابعة، ظفر المنتخب البوسني بنقطة ثمينة، إثر تعادله مع مضيفه الفرنسي بهدفٍ لمثله.



وظهر لاعبو المنتخب الفرنسي بمستوى دون المتوقع، ما أعطى منافسه البوسني الدافع للعب دقائق هجومية أثمرت عن هدف التقدم في الدقيقة 36، من تصويبة قوية للمهاجم المخضرم إيدين جيركو عجز هوغو لوريس عن ردها.



وعقب الهدف، شعر الفرنسيين بحرج الموقف وتقدموا بشكل أكبر نحو مرمى البوسنة، ليتمكن أنطوان غريزمان من معادلة الكفة عند الدقيقة 40 عبر كرة رأسية، احتاج الحكم لتقنية "الفار" ليتأكد من تخطيها خط المرمى وإعلان صحة الهدف.



وفي باقي نتائج المجموعة الرابعة، حسم التعادل الإيجابي أيضا مباراة كازاخستان وضيفتها أوكرانيا، وجاءت أهداف الضيوف عبر رومان ياريمتشيوك ودانيلو سيكان في الدقيقتين 2 و90، في حين سجل رسلان فاليولين هدفي أصحاب الأرض في الدقيقتين 74 و90+6 ​​​​​​​.



ورغم تعثرها، تظل فرنسا في قمة ترتيب المجموعة بـ8 نقاط، وبعدها أوكرانيا بـ 4 نقاط، ثم فنلندا ثالثا بنقطتين، متقدمة بفارق الأهداف عن البوسنة وكازاخستان.

الدنمارك تواصل مشوارها الرائع

وتابعت الدنمارك مشوارها الرائع في التصفيات بفوزها على ضيفتها اسكتلندا 2-صفر في كوبنهاغن في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة.

وضربت الدنمارك بقوة في بداية المباراة وحسمت نتيجتها بهدفين في دقيقة واحدة، الأول عبر لاعب وسط فالنسيا دانيال فاس بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة من لاعب وسط توتنهام الانكليزي بيار إميل هويبرغ (14)، قبل أن يضيف مدافع أتالانتا الإيطالي يواكيم ميهيلي الهدف الثاني بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة إثر تمريرة من ميكل دامسغارد (15).

وهو الفوز الرابع على التوالي للدنمارك.

وعززت الدنمارك موقعها في الصدارة برصيد 12 نقطة.

وتغلبت النمسا على مضيفتها مولدافيا بهدفين نظيفين سجلهما كريستوفر باومغارتنر (45) وماركو أرناتوفيتش (90).

المصدر: وكالات