بداية مثالية لمصر وليبيا في التصفيات الأفريقية لمونديال قطر 2022

استهل منتخبا مصر وليبيا مشوارهما بشكل مثالي في المجموعة السادسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.



وفازت مصر على أنغولا 1-صفر وتفوقت ليبيا على الغابون 2-1 ضمن مباريات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة.



وقلب المنتخب الليبي تأخره بهدف سجله أندريه بوكو في الدقيقة الـ11 إلى فوز عن طريق كل من علي سلامة في الدقيقة الـ28 وسند الورفلي في الدقيقة الـ89.



وفي المباراة الثانية بالمجموعة ذاتها فاز المنتخب المصري على ضيفه الأنغولي بهدف سجله محمد مجدي أفشة في الدقيقة الخامسة من ضربة جزاء.



المصدر: وكالات