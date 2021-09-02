عبد الله: مصطفى محمد «ابن عاق» لنادي الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - شن إبراهيم عبد الله عضو اللجنة المؤقتة السابقة لنادي الزمالك أن مصطفى محمد مهاجم الفريق و المعار إلى جالاتا سراي التركي ، ناكر لفضل النادي ولا يفكر إلا في مصلحته الشخصية فقط .

وقال إبراهيم عبد الله في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي إسلام صادق، مصطفى محمد '' ابن عاق '' لنادي الزمالك ، وتمرد على النادي خلال فترة تواجده بصفوف الفريق ، وانقطع عن حضور التدريبات للضغط على مجلس إدارة النادي من أجل الموافقة على انتقاله إلى سانت إيتيان الفرنسي ، وبعد فشل الصفقة، اتهم مجلس الإدارة بالتقصير وعدم الجدية .

واختتم عبد الله : اللجنة المؤقتة السابقة لإدارة نادي الزمالك لم تقصر في حق مصطفى محمد ، فقد وضعت مصلحة النادي في المقام الأول ، عكس اللاعب الذي وضع مصلحته الشخصية فوق مصلحة النادي صاحب الفضل عليه .