بعد الفوز على أنجولا .. موعد مباراة منتخب مصر والجابون

الشارقة - اميمة ياسر - تترقب الجماهير موعد مباراة مصر القادمة مع نظيره الجابوني، يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم الذي سيقام في قطر، خلال العام المقبل، وسط آمال كبيرة لدى الفراعنة في الفوز للانفراد بصدارة المجموعة والاقتراب خطوة كبيرة للتأهل للدور النهائي من التصفيات.

موعد مباراة مصر القادمة ضد الجابون في تصفيات كأس العالم 2022

ويلعب المنتخب المصري مع نظيره الجابوني على ملعب فرانسيفيل بالعاصمة الجابونية، وذلك في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الأحد المقبل 5- 9- 2021.

وسيكون حكم المباراة المقبلة هو الحكم الجامبي بكاري جاساما، حيث سيقود المباراة الهامة في تحديد مصير المجموعة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، الذي سيقام في قطر.