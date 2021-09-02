الشارقة - اميمة ياسر - حقق منتخب مصر الوطني، فوزا ثمينا على أنجولا، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة، في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

بتلك النتيجة يحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 3 نقاط، خلف ليبيا المتصدرة بعد فوزها على الجابون بهدفين مقابل هدف.

سجل هدف منتخب مصر، محمد مجدي أفشة، من ركلة جزاء بعد مرور 5 دقائق من بداية اللقاء، حصل عليها أحمد فتوح.

أنجولا لم تستغل رداءة منتخب مصر

وعلق كابتن حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق على أداء الفراعنة اليوم قائلاً : لو انا صحفي هكتب عنوان خبر مباراة اليوم "الحمد لله، أنجولا لم تستغل رداءة منتخب مصر"

وتابع ميدو خلال حلقة اليوم من برنامجه أوضة اللبس : ميدو : هل وصلنا لمرحلة أننا أصبحنا منتخب «متواضع» في غياب «محمد صلاح»؟!

وأضاف : أول مرة في التاريخ أري الجماهير المصرية "فاقدة للشغف" لمباريات منتخب مصر.. هل تعلمون أن المنتخب يلعب اليوم مباراة "بتصفيات كأس العالم؟"

وأشار إلى وجوب الإهتمام بالمنتخب قائلاً : يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر بالمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.. عدم تأهل المنتخب لكأس العالم من تلك المجموعة "كارثة"