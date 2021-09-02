مصدر لمصراوي: صلاح والنني يستعدان للتواجد أمام الجابون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

مصدر باتحاد الكرة ليلا كورة: صلاح والنني يستعدان للتواجد مع المنتخب في الجابون

أكد مصدر مسؤول في اتحاد الكرة، أن محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني لاعب أرسنال، يستعدان للتواجد مع منتخب مصر في الجابون.

وكشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، أن الـ24 ساعة المقبلة، سوف تشهد الموقف النهائي لموقف محمد صلاح ومحمد النني من مباراة الجابون.

وأشار مصدر مسؤول في اتحاد الكرة لمصراوي "صلاح والنني إن شاء الله سيدعمان قائمة منتخب مصر لمباراة الجابون".

وأكمل "الجابون خارج القائمة الحمراء في بريطانيا، الثنائي من المقرر أن يتواجدا في الجابون مباشرة والمشاركة في المباراة والعودة لإنجلترا دون أي مشاكل".

منتخب مصر نجح في الفوز 1-0 أمام أنجولا في افتتاح مشوار الفراعنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، ويواجه الجابون يوم 5 سبتمبر.

وغاب محمد صلاح وكذلك محمد النني عن مباراة أنجولا، بسبب وجود مصر في القائمة الحمراء المتعلقة بضرورة الدخول في حجر صحي 10 أيام عند العودة لإنجلترا بسبب فيروس كورونا.