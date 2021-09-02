البوسنة تفرض التعادل على فرنسا بتصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

فرض المنتخب البوسني التعادل 1 / 1 على مضيفه منتخب فرنسا اليوم الأربعاء في الجولة الرابعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم المقررة في قطر عام 2022، التي شهدت أيضا تعادل أوكرانيا 2 / 2 مع مضيفتها كازاخستان.

رغم التعادل، واصل منتخب فرنسا، تصدره ترتيب المجموعة، برصيد ثماني نقاط، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوكرانيا، قبل لقاء المنتخبين المرتقب يوم الأحد القادم بالعاصمة الأوكرانية كييف، فيما تواجد المنتخبان الفنلندي والبوسني في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطتين، وقبع منتخب كازاخستان في قاع الجدول بنقطتين أيضا.

وفي مدينة ستراسبورج الفرنسية، تقدم المنتخب البوسني بهدف مباغت حمل توقيع إيدين دزيكو في الدقيقة 36، لكن سرعان ما أدرك المنتخب الفرنسي (بطل العالم) التعادل عن طريق أنطوان جريزمان في الدقيقة 40.

واضطر المنتخب الفرنسي للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 51 عقب طرد جيوليس كوندي، وعجز كلا المنتخبين عن هز الشباك خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

وفي العاصمة الكازاخية نور سلطان، اقتنص منتخب كازاخستان نقطة ثمينة في الوقت القاتل من ضيفه منتخب أوكرانيا، بعدما تعادل معه 2 / 2 في وقت سابق اليوم.

وتقدم منتخب أوكرانيا مبكرا عن طريق رومان ياريمتشيوك في الدقيقة الثانية، قبل أن يتعادل روسلان فاليولين لكازاخستان في الدقيقة 74.

وعاد المنتخب الأوكراني للتقدم من جديد، بعدما أضاف دانيلو سيكان الهدف الثاني في الدقيقة 90، لكن فرحة الضيوف لم تدم طويلا، بعدما تعادل فاليولين لكازاخستان في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليحصل كل منتخب على نقطة .