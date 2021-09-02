تعادل هولندا مع النرويج.. وإثارة مونتينجرو وتركيا بتصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

تعادل المنتخب الهولندي مع مضيفه النرويجي 1 / 1، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022، التي ستقام في قطر العام المقبل.

وتقدم المنتخب النرويجي عن طريق إيرلينج هالاند في الدقيقة 20، قبل أن يدرك دافي كلاسين التعادل لهولندا في الدقيقة 36.

ورفع منتخب هولندا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر منتخب تركيا، وبفارق الأهداف عن منتخبا مونتينجرو، و النرويج صاحبا المركز الثالث والرابع على الترتيب بالرصيد ذاته من النقاط.

وفي مباراة أخرى، خطف منتخب مونتينجرو تعادلا مثيرا من أرض مضيفه التركي 2 / 2، اليوم الأربعاء،

ورفع منتخب تركيا رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة الترتيب، فيما رفع منتخب مونتينجرو رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث.

وتقدم منتخب تركيا عن طريق جنكيز أندير في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف يوسف يازيسي الهدف الثاني في الدقيقة 30، فيما سجل أدام اروسيتش هدف تقليص الفارق لمنتخب مونتينجرو في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل ريستو رادنوفيتش هدف التعادل لمنتخب مونتينجرو.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة ذاتها،

وفاز منتخب لاتفيا على ضيفه منتخب جبل طارق 3 / 1 .

وتقدم فلاديسلافز جوتكوفسكيز لمنتخب لاتفيا في الدقيقة 50 من ضربة جزاء، لكن أندري دي بار سجل هدف التعادل لجبل طارق في الدقيقة 71 بالطريقة ذاتها.

وفي الدقيقة 85 سجل جوتكوفسكيز الهدف الثاني للمنتخب اللاتفي، قبل أن يضيف أندريه سيجانيكس الهدف الثالث في الدقيقة 89.

ورفع منتخب لاتفيا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس، فيما يظل منتخب جبل طارق بدون رصيد من النقاط في المركز السادس والأخير.