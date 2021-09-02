البدري يوضح موقف صلاح والنني.. وهل وافق على تأخر مصطفى محمد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، بأن الـ24 ساعة المقبلة سوف تحسم موقف محمد صلاح، ومحمد النني من الانضمام للفريق في مواجهة الجابون، قائلًا بأنه لم يوافق على تأخر مصطفى محمد لكنه يقدر موقفه.

وقال البدري في تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على أنجولا 1-0 بتصفيات كأس العالم: "إن شاء الله الفترة المقبلة تكون أفضل، لكن من الجيد أننا حققنا الفوز، والمباراة الأولى دائما أصعب، والأيام التي اجتمعنا فيها كانت قليلة، وحاولنا نقدم محاضرات أكثر من التدريب منعا لإرهاق اللاعبين".

وتابع: "لست راضيًا بالطبع عن الأداء، لكن هناك ظروف، واستبعاد عمر جابر، وأكرم توفيق للإصابة".

ورفض اعتبار الهدف المبكر سببًا في الأداء غير الجيد: "ركلة الجزاء المبكرة لم تكن السبب في عدم الظهور بشكل جيد، لكن الإجهاد هو السبب الأول، وبعد ذلك يمكن أن نقول أن شعور اللاعبين بالضغط أدى لأخطاء في تمرير الكرة في الشوط الأول أكثر من الشوط الثاني، وأتمنى أن تمر هذه المرحلة، وأتمنى أن نحقق نتيجة إيجابية خارج الأرض في المباراة الثانية".

أما عن الأسباب فقال: "كان هناك أخطاء في التمركز خلال الشوط الأول، وهذا ما منح أنجولا فرصة الاستحواذ أكثر والسيطرة على الكرة، وكان هناك انتشار خاطئ، وكنت أقول هذا الأمر على الخط، لكن لم يكن واضح كثيرًا، وبين شوطي المباراة تحدثت مع اللاعبين وتحسن الأمر بعض الشيء".

وأوضح مستجدات موقف محمد صلاح، ومحمد النني، قائلًا :"هناك فرصة لتواجد محمد صلاح والنني في مباراة الجابون، لكن سنتأكد من هذا الأمر خلال 24 ساعة".

ووصل: "التجانس بحاجة إلى وقت أكثر، ورغبة أكبر من بعض اللاعبين، وهذا ما أؤكد عليه اليوم، لأن مستوى البعض سيؤثر كثيرًا على الأخص في الناحية الهجومية".

وانتقل للحديث عن تأخر وصول مصطفى محمد قائلًا: "نتفهم وضع مصطفى محمد، لكن أنا لم أصدر موافقة للاعب على ما حدث، لكني كمدرب أتفهم الموقف، والمفترض أن يكون قد وصل اليوم في تمام الساعة العاشرة".

واستطرد: "مشاركة مصطفى محمد في المباراة المقبلة تعتمد بالكامل على حالته ومستواه في الأيام المقبلة، لكن الأولوية بالطبع للاعب المتواجد مع الفريق منذ اليوم الأول، لكني أؤكد أن الموقف صعب بالنسبة لمصطفى محمد، لأن ما حدث كان في أخر أيام موسم الانتقالات".

واختتم قائلًا: "في كل المراحل يجب أن نلعب من أجل الفوز، ومن يتحدث عن الأداء في بعض الأوقات هو شخص بعيد عن الكرة، لكن ما أعد بعد أن عقب توقف شهر سبتمبر سيكون الأداء أفضل".

ويلعب المنتخب المصري أمام الجابون خارج الأرض في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم، بعد خسارة الأخير أمام ليبيا ضمن نفس الجولة بنتيجة 2-1.