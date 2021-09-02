مجموعة مصر.. ليبيا تحقق فوزاً قاتلاً أمام الجابون بتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خطف منتخب ليبيا فوزًا قاتلاً أمام نظيره الجابون، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أفريقيا لكأس العالم قطر 2022.

وتقدم المنتخب الجابوني بعد مرور 11 دقيقة من عمر الشوط الأول بهدف سجله لاعبه أندريه بيوغو بوكو قبل أن يتعادل علي سلامة في الدقيقة 28 لمنتخب ليبيا.

وفي الشوط الثاني خطف سند الورفلي هدف الفوز للمنتخب الليبي برأسية متقنة في مرمى منتخب الجابون بالدقيقة 89 قبل أن يُعلن الحكم 6 دقائق كوقت بدل من الضائع.

وحصد المنتخب الليبي بهذا الفوز أول 3 نقاط في مشواره بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال ليتساوي في عدد النقاط مع المنتخب الوطني الذي فاز بهدف نظيف أمام نظيره الأنجولي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم.