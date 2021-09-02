هداف العالم.. رونالدو يكسر رقم "دائي" وينفرد بالصدارة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كسر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم وقائد منتخب البرتغال رقم الإيراني علي دائي كأكثر لاعبي العالم تسجيلاً على المستوى الدولي، بعدما زار شباك أيرلندا.

رونالدو سجل هدفان لبلاده في شباك أيرلندا في الجولة الرابعة في تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022 بعد أن أهدر ركلة جزاء.

هدف رونالدوالأول في أيرلندا حمل الرقم 110 بتوقيعه منذ بداية مشاركاته مع المنتخب الأول، ليصبح أكثر لاعب في التاريخ يسجل دولياً، قبل أن يعزز الرقم في نفس المباراة إلى 111 هدفاً.

الرقم القياسي كان مسجلاً باسم الإيراني علي دائي، الذي توقفت أهدافه عند الرقم 109، لينجح رونالدو في معادلته أثناء بطولة يورو 2020 قبل أن يحطم الرقم في تصفيات كأس العالم.

هدف رونالدو الأول

هدف رونالدو الثاني