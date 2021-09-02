الامارات | بوسمرة: فوز النصر بكأس الصالات تقف خلفه جهود كبيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن بوسمرة: فوز النصر بكأس الصالات تقف خلفه جهود كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق النصر لكرة الصالات أول لقب له في كأس الإمارات لكرة قدم الصالات، منذ أن تم إشهار البطولة قبل أربعة مواسم، بعد فوزه على الظفرة بهدف نظيف، أول من أمس، سجله اللاعب محمد عبيد في المباراة التي أقيمت بقاعة نادي خورفكان.

بدوره، قال مشرف فريق النصر منصور بوسمرة، لـ«الإمارات اليوم»: «يمكنني وصف الفوز بهذه البطولة بالإنجاز المميز الذي يستحق أن نحتفل به بشكل لائق، كونه تحقق لأول مرة وتقف خلفه جهود كبيرة تم بذلها للوصول إلى النهاية السعيدة».

وأضاف: «ركزنا على الجانبين الذهني والنفسي للفريق منذ خسارة كأس السوبر أمام الظفرة، وأثمر ذلك تحقيق الفوز بالبطولة وسنعمل على التركيز عليه بشكل أكبر في البطولات المقبلة، وختم: أدى الاستقرار على الجهازين الفني والإداري إلى تحقيق الكأس، وهو ما عاد على الفريق بنجاح كبير».

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