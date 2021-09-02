الامارات | حلم المونديال يبدأ أمام لبنان بعد 31 سنة من الانتظار

شكرا لقرائتكم خبر عن حلم المونديال يبدأ أمام لبنان بعد 31 سنة من الانتظار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ المنتخب الوطني لكرة القدم مشواره في الدور النهائي للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 بمواجهة مهمة أمام نظيره اللبناني عند الساعة 20:45 من مساء اليوم على استاد زعبيل في نادي الوصل، ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا كلاً من: كوريا الجنوبية وإيران والعراق وسورية، إذ يتطلع المنتخب لتخطي عقبة منتخب رجال الأرز، ووضع أول ثلاث نقاط في رصيده في هذه التصفيات، ما يمهد الطريق أمامه لتحقيق نتائج إيجابية في بقية المباريات.

وتمثل المباراة أهمية كبيرة للأبيض الذي يدخل المواجهة بمعنويات مرتفعة وحماس كبير بعدما تفوق على منتخبات مجموعته في الدور الأول الذي ضم إلى جانبه منتخبات فيتنام وتايلاند وإندونيسيا وماليزيا، إذ تصدر المجموعة برصيد 18 نقطة.

ويعوّل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الهولندي مارفيك على الجاهزية العالية للاعبين بعدما خاضوا الجولتين الأولى والثانية الدوري مع فرقهم.

ورغم أن المنتخب في كامل جاهزيته لهذه المباراة فإنها لن تكون سهلة، لأن المنتخب اللبناني، الذي عاد للمشاركة للمرة الثانية في تصفيات كأس العالم بعد نسخة عام 2014، يضم في صفوفه مجموعة من اللاعبين المميزين بينهم تسعة لاعبين محترفين، وقد تغيرت صورته عما كانت عليه الحال في السابق، حيث قدم مستوى متطوراً في الدور الأول.

ويمثل المهاجم علي مبخوت الذي سجل 11 هدفاً في الدور الأول بهذه التصفيات أبرز الأوراق الرابحة في صفوف الأبيض، إلى جانب المتألق فابيو ليما رغم تعرضه للإصابة أخيراً، لكنه تعافى منها وبدأ في استعادة جاهزيته للمباريات، فضلاً عن كايو كانيدو والمخضرم سيبستيان تيغالي، إضافة للعناصر الشابة التي أثبتت وجودها بقوة في تشكيلة المنتخب.

في المقابل، أنهى المنتخب اللبناني بقيادة مدربه التشيكي إيفان هاشيك، تحضيراته لهذه المواجهة بعدما خاض مبكراً معسكراً مغلقاً في دبي منذ 23 أغسطس الماضي، وجاء تأهل المنتخب اللبناني بحصوله على البطاقة الخامسة لأفضل الفرق الحاصلة على المركز الثاني، ويسعى منتخب رجال الأرز للذهاب بعيداً في هذه التصفيات.

مارفيك: أتوقع مباراة صعبة للغاية

قال مدرب المنتخب الوطني، الهولندي بيرت فان مارفيك، في مؤتمر صحافي: «راضٍ عن التحضيرات الأخيرة للمنتخب التي ستساعدني كثيراً في مباراة اليوم.. بالنسبة لي فإنني أقوم بدراسة دقيقة للمنتخبات التي تواجهنا وأعمل على نقاط ضعفها، وأستغلها جيداً، وأعتقد أن هذه أفضل طريقة لتحقيق الانتصارات.. أتوقع مباراة صعبة للغاية، وهذا أمر طبيعي كوننا دخلنا المرحلة الحاسمة في التأهل للمونديال».

هاشيك: أعرف كل تفاصيل منتخب الإمارات

قال مدرب منتخب لبنان، التشيكي إيفان هاشيك، في مؤتمر صحافي: «منتخب لبنان لديه فرصة كبيرة للتأهل إلى نهائيات مونديال 2022، ويجب التمسك بها، خصوصاً أن هناك لاعبين في المنتخب اللبناني متعطشين للعب في كأس العالم منذ أن كانت أعمارهم 16 سنة.. أعرف كل تفاصيل منتخب الإمارات وأدرك أنه يلعب بقوة على أرضه.. وبحكم عملي السابق في الأندية الإماراتية فأنا أعرف أغلب اللاعبين في منتخب الإمارات وطريقة لعبهم».

9 لاعبين سجلوا 23 هدفاً في الدور الأول

شارك تسعة لاعبين بالمنتخب في تسجيل أهداف المنتخب في الدور الأول للتصفيات، إذ تصدر علي مبخوت القائمة برصيد 11 هدفاً، فيما سجل فابيو دي ليما خمسة أهداف، وهدف لكل من: خليل إبراهيم وطارق أحمد وكايو كانيدو وسبستيان تيغالي وعلي سالمين ومحمد جمعة عيد ومحمود خميس.

المواجهات المباشرة بين الإمارات ولبنان

- الإمارات فاز مرتين.

- لبنان فاز مباراة واحدة.

- تعادلا في مباراة.

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