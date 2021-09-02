الامارات | صحيفة «جلوبو»: تعثر مفاوضات العين مع البرازيلي جوميز

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة «جلوبو»: تعثر مفاوضات العين مع البرازيلي جوميز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت صحيفة «جلوبو» البرازيلية إن المفاوضات بين شركة نادي العين لكرة القدم ونادي فلامنجو البرازيلي، بشأن انتقال لاعب خط الوسط جواو جوميز إلى «الزعيم»، تعثرت على الرغم من الاتفاق على القيمة المالية للاعب ومتعلقات العقد، وإن المفاوضات جرى تعليقها، أول من أمس، من جانب النادي البرازيلي، بعد أن قررت الإدارة العيناوية الدفع بنظام الأقساط.

وذكرت الصحيفة أن فلامنجو يطالب بالدفع نقداً، وأن طريقة الدفع التي طرحها نادي العين لم تكن مُرضية وعُلقت المفاوضات على إثرها، وأضافت: «العين عرض مبلغ خمسة ملايين يورو (30 مليون ريال برازيلي)، إلى جانب 50% من الحقوق الاقتصادية للاعب، وأنه سيدفع المبلغ بالأقساط، لكن هذه الطريقة لم تجد الموافقة من جانب النادي الذي يريد المبلغ نقداً».

ولفتت الصحيفة إلى أن رفض إدارة فلامنجو لعرض نادي العين، لن يغير في أي شيء لأن باب الانتقالات الصيفية في الإمارات لايزال مفتوحاً، بعكس الدول الأخرى، وقالت: «حتى مع رفض فلامنجو، فإن العين ليس في عجلة من أمره للتعاقد مع لاعب خط الوسط، البالغ من العمر 20 عاماً، لأن النافذة تغلق يوم الرابع من أكتوبر المقبل».

على جانب آخر، واصل فريق العين تدريباته اليومية على استاد خليفة بن زايد، ضمن برنامج وضعه المدرب الأوكراني، سيرجي ريبروف، للاستفادة من فترة التوقف الحالية، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية خلال الفترة الحالية في غياب لاعبيه الدوليين، من أجل تجهيز البدلاء وتصحيح الأخطاء التي ظهرت في أداء الفريق أمام خورفكان والإمارات، في الجولتين الأولى والثانية لدوري أدنوك للمحترفين.

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