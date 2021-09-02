الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات المونديال (آسيا)
الإمارات - لبنان 20:45
اليابان - عمان 14:14
ك.الجنوبية - العراق 15:00
إيران - سورية 20:00
أستراليا - الصين 22:00
السعودية - فيتنام 22:00
تصفيات المونديال (أوروبا)
السويد - إسبانيا 22:45
إيطاليا - بلغاريا 22:45
المجر - إنجلترا 22:45
تصفيات المونديال (أميركا الجنوبية)
بوليفيا - كولومبيا 00:00
الإكوادور - باراغواي 1:00
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