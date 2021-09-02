اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات المونديال (آسيا)

الإمارات - لبنان 20:45

اليابان - عمان 14:14

ك.الجنوبية - العراق 15:00

إيران - سورية 20:00

أستراليا - الصين 22:00

- فيتنام 22:00

تصفيات المونديال (أوروبا)

السويد - إسبانيا 22:45

إيطاليا - بلغاريا 22:45

المجر - إنجلترا 22:45

تصفيات المونديال (أميركا الجنوبية)

بوليفيا - كولومبيا 00:00

الإكوادور - باراغواي 1:00

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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