الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تريث

قرر مدرب مواطن التريث في التوقيع على عقد تدريبه الفريق الذي يلعب في الدرجة الأولى، قبل أن تتمكن الإدارة من حلّ مشكلة نوعية اللاعبين الأجانب والمقيمين الذين يطلب ضمهم للفريق.

استغناء

كشف إداري فريق يلعب في الدرجة الأولى أن المستوى الذي ظهر به اللاعب الأجنبي، خلال المباريات الودية، أقل من مستوى طموح الفريق، كاشفاً أن إدارة النادي تدرس احتمالات عدة، منها إيجاد حلّ للشرط الجزائي في حال الاستغناء عنه.

تكتيك

قرر مدرب فريق يلعب في «المحترفين» تغيير جزء كبير من أسلوبه الفني، الذي ظهر به في أول مباراتين، لعدم قناعته بالأداء والنتائج، داعياً لاعبيه إلى التأقلم عليه قبل خوض المباريات المقبلة.

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