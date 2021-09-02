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الامارات | 10 بطولات تنس جديدة في سبتمبر

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم اتحاد التنس 10 بطولات في شهر سبتمبر الجاري، ضمن موسمه الحالي 2021 منها سبع بطولات تصنيفية، وثلاث بطولات تنشيطية أخرى للصغار.

وقال بيان صحافي: «يأتي ذلك بعد افتتاح المقر الجديد لأكاديمية بوكا للتنس في فندق روتانا الجداف في دبي للأولاد والبنات تحت (12، 14، 16، 18 سنة)، والتي تأتي ضمن خطط الاتحاد للعودة لممارسة بعد إجازة الصيف».

وأشاد الأمين العام لاتحاد التنس ناصر المرزوقي باستئناف البطولات لأهميتها بالحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين، مشدداً على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية التي توصي بها الجهات الصحية الرسمية في الدولة، بحيث تتواكب مع مرحلة التعافي التي تنتهجها الدولة في الوقت الحاضر، وأثنى على افتتاح ملاعب جديدة للتنس، بالتعاون مع الأكاديميات، ما يسهم في توسيع الرقعة الجغرافية للعبة في الدولة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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