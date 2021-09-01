الشوط الأول .. مصر تتقدم بهدف على أنجولا .. «بث مباشر»

الشارقة - اميمة ياسر - أحداث مباراة مصر وأنجولا

بداية المباراة

ق 3، هدف محقق ضائع لمنتخب أنجولا بعد عرضية كمن الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء نجح المهاجم فلاديميرو إيدسون في ترويض الكرة أمام المرمى تماما دون أي رقابة دفاعية ثم سددها إلى جوار القائم الأيمن للمرمى ببضعة سنتيمترات.

ق4، ركلة جزاء لصالح منتخب مصر بعد عرقلة من داخل منطقة الجزاء من مدافع أنجولا، لأحمد فتوح.

ق5، تقدم المنتخب الوطني بالهدف الأول عن طريق محمد مجدي «قفشة» من ركلة جزاء.

ق8، هدد منتخب أنجولا مرمي محمد الشناوي من جديد، عن طريق فابيو أبروو والذي سدد كرة قوية مرت إلى جوار القائم الأيمن للمرمى.

ق14، تسديدة قوية من أحمد سيد زيزو من على نقطة منطقة الجزاء، ولكنها ارتطمت الكرة بمدافع أنجولا.

ق16، حصل محمود حمدي الونش، قلب دفاع المنتخب الوطني، إلى بطاقة صفراء، بعد عرقلة مهاجم أنجولا.

ق20، حصل منتخب أنجولا على ركلة ركنية على يسار مرمى مصر، نفذها استريلا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل سريع إلى حدود المنطقة حيث وجدت متابعة من ماريو بالبورديا بتسديدة مباشرة مرت بشكل بعيد عن المرمى.

ق26، ركلة ركنية جديدة لللمنتخب الأنجولي على يمين مرمى الشناوي، نفذها استريلا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع من أمام المرمى بصعوبة شديدة.

ق29 تسديدة قوية عن طريق استريلا على حدود منطقة الجزاء، مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس محمد الشناوي.

ق35، ركلة ركنية لمنتخب أنجولا، نفذها استريلا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها فلاديميرو إيدسون برأسية غير متقنة مرت بشكل بعيد عن مرمي الفراعنة.

ق40، تسديدة بعيدة عن مرمي منتخب أنجولا عن طريق طارق حامد من خارج حدود منطقة الجزاء.

ق44، تسديدة خطيرة عن طريق محمد شريف من داخل منطقة جزاء أنجولا مرت بشكل قريب مرمي المنتخب الأنجولي.

احتسب حكم المباراة دقيقة وحيدة وقت بدل من ضائع.

نهاية الشوط الأول.