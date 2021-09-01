فلاشينغ ميدوز: أوساكا إلى الدور الثالث وجابر تضرب بقوة

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نيويورك: تأهلت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة ثالثة عالميا وحاملة اللقب إلى الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، مستغلة انسحاب منافستها الصربية أولغا دانيلوفيتش لأسباب طبية بحسب ما أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة المضرب الأربعاء.

ولم يحدد المنظمون المشكلة الصحية التي تواجهها دانيلوفيتش.

وضربت أوساكا موعدا مع الإستونية كايا كانيبي السبعين أو الكندية ليلى فرنانديز الثالثة والسبعين، وهما منافستان في متناولها في سعيها إلى لقبها الخامس في البطولات الأربع الكبرى والثالث في أربع سنوات في فلاشينغ ميدوز.

وكانت أوساكا تخطت الدور الأول بسهولة الإثنين بتغلبها على التشيكية ماري بوزكوفا السابعة والثمانين، مؤكدة قدرتها على استعادة الثقة في نفسها بعد عدة أشهر صعبة.

وقالت بعد فوزها على بوزكوفا "في هذه البطولة، أريد فقط أن أكون سعيدة بمعرفة أنني بذلت قصارى جهدي وأنني، على الرغم من أنني لم ألعب بشكل مثالي، تمكنت من الفوز بمباراة في مجموعتين. أعرف أنني ارتكبت بعض الأخطاء، لكن هذا جيد لأنني سأتعلم منها".

جدل وغرامة

وتخوض أوساكا فلاشينغ ميدوز على وقع تحقيق سلسلة انتصارات متتالية بدأتها في البطولة الاميركية بالذات وأتبعتها في استراليا وثم في الدور الأوّل من بطولة فرنسا المفتوحة قبل أن تنسحب بسبب مشاكل تتعلق بحالتها الذهنية.

وأثارت أوساكا الجدل في الربيع الماضي برفضها الإجابة على أسئلة وسائل الإعلام في رولان غاروس مما أدى إلى فرض غرامات مالية عليها، قبل أن تعلن انسحابها من الدور الثاني، ثم من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

عادت أوساكا إلى المنافسات في دورة الألعاب الاولمبية في طوكيو حيث اضاءت المرجل الأولمبي، لكنها خرجت من الدور الثالث، وهو الدور ذاته التي ودعت منه المنافسات في دورة سينسيناتي الأميركية قبل أسبوعين.

ويبدو أن أوساكا استعادت طعم لعب كرة المضرب في فلاشينغ ميدوز، خاصة أمام ملاعب ممتلئة بالجماهر. وقالت "الطاقة التي تنبعث لا مثيل لها. أشعر حقًا أنني في بيتي هنا".

وضربت التونسية أنس جابر المصنفة في المركز 20 بقوة بفوزها الساحق على الكولومبية ماريا كاميلا أوساريو سيرانو 6 صفر و6 1.

وحسمت جابر المجموعة الاولى نظيفة بكسبها ستة أشواط متتالية، قبل أن تنجح الكولومبية في كسب ارسالها للمرة الاولى مطلع المجموعة الثانية، لكن جابر كسبت ستة أشواط متتالية مرة ثانية وكسبتها 6 1 وبالتالي حسمت المباراة في صالحها.

وتلتقي جابر في الدور الثالث مع البلجيكية إليز مرتنز الخامسة عشرة أو اليونانية فالنتيني غراماتيكوبولو الصاعدة من التصفيات.

كما تأهلت الإسبانية غاربيني موغوروسا التاسعة بتغلبها على الألمانية أندريا بتكوفيتش 6 4 و6 2.

وهو الفوز الأول لموغوروسا على بتكوفيتش في اربع مباريات.

وعلقت الاسبانية المتوجة بلقبين كبيرين: "كان الفوز صعبا لأننا تربطنا صداقة رائعة"، مصيفة "لقد أخذت وقتي ولعبت بشكل جيد، وهذا ما أحدث الفارق".