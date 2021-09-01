لاعبو الجزائر يتبرعون ماليا لمساعدة مرضى كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

كشف جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري الاول أن لاعبي الفريق تبرعوا بأكثر من ربع مليون يورو لشراء معدات طبية لمساعدة المصابين بفيروس كورونا في البلاد.

وقال بلماضي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، قبل 24 ساعة من مواجهة جيبوتي بالجولة الأولى لتصفيات كأس العالم 2022: "قبل أسبوعين تحدثنا فيما بيننا وتقدمت بطلب للاعبين. جمعنا 250 ألف في غضون 48 ساعة لشراء أجهزة مكثفات الأكسجين، هذا دليل على حبنا للجزائر مرة أخرى".

وأعرب بلماضي عن تضامنه مع عائلات ضحايا الحرائق التي شبت بعدد من المدن الجزائرية خاصة منطقة القبائل، معلنا دعمه لهم، كما أشاد بالموقف "الحكيم" لوالد الشاب جمال بن اسماعين، الذي تم سحله وقتله في ساحة عامة بمجرد الاشتباه بتورطه في إشعال هذه الحرائق، مما تسبب في سجال حاد على مواقع التواصل الاجتماعي عنوانه "العنصرية والكراهية".

ودعا بلماضي، الشعب الجزائري للحفاظ على الوحدة والتضامن لتجاوز المحن والصعاب والأخذ العبرة من التاريخ والماضي الذي يربط الجميع.