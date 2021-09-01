تريزيجيه: كل الدعم لمنتخبنا أمام أنجولا.. وكنت أتمنى التواجد مع الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن محمود حسن "تريزيجيه"، دعمه لزملائه في المنتخب الوطني خلال مواجهة أنجولا في الجولة الأولى من تصفيات أفريقيا لكأس العالم قطر 2022.

وقال تريزيجيه خلال كلمة مُسجلة لفضائية أون تايم سبورت، اليوم الأربعاء:"كل الدعم لمنتخبنا الوطني ويقدروا يسعدونا إن شاء الله، كنت أتمنى أن أكون معهم وإن شاء الله سأكون معهم قريبًا وإن شاء الله يسعدونا وكلنا معكم يارجالة".

وأتم لاعب المنتخب الوطني تصريحاته بإبداء سعادته ببث مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم قطر 2022، على بقناة مصرية، بقوله:"سعيد لبث مباريات التصفيات لأول مرة على قناة مصرية شكرًا أون تايم سبورت".

ويغيب عن المنتخب المصري محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني لاعب وسط أرسنال، بسبب الإجراءات الاحترازية في بريطانيا، وكذلك محمود حسن تريزيجية بسبب الإصابة.

وتتشكل التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم من 10 مجموعات، يتأهل المتصدر من كل مجموعة إلى المرحلة الأخيرة، التي تشهد مواجهة بنظام الذهاب والإياب مؤهلة مباشرة إلى المونديال.