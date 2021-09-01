تصفيات كأس العالم.. مصر 1-0 أنجولا.. الشوط الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق منتخب مصر فوزاً على نظيره منتخب أنجولاً في الجولة الأولى من تصفيات أفريقيا لكأس العالم قطر 2022.

ويلعب منتخبا مصر وأنجولا في المجموعة السادسة بجانب منتخبي ليبيا والجابون، المقرر أن يلعبا في التوقيت ذاته.

وأحرز هدف منتخب مصر الوحيد محمد مجدي "أفشة" في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، عن طريق ركلة جزاء.

ويتقاسم منتخب مصر صدارة المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على أنجولا، مع فوز ليبيا على الجابون بهدفين مقابل هدف وحيد.

تفاصيل المباراة

هدد منتخب أنجولا مرمى منتخب مصر في الدقيقة الثانية، بعدما سدد فلاديمير فا تسديدة بجانب القائم الأيمن لمرمى محمد الشناوي.

وحصل منتخب مصر على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة، بعدما تعرض أحمد فتوح لعرقلة داخل منطقة جزاء أنجولا.

ونجح محمد مجدي "أفشة" في تحويل ركلة الجزاء إلى داخل شباك حارس أنجولا، ليفتتح أهداف اللقاء.

وأهدر حسين الشحات فرصة هدف بعدما وصلت له كرة طويلة من زيزو داخل منطقة الجزاء خلف دفاعات أنجولا، ليسددها الشحات من لمسة واحدة مرت على يمين حارس أنجولا إلى خارج الملعب.

وأهدر محمد شريف فرصة هدف أكيد للمنتخب، بعدما وصلت له تمريرة من أفشة خلف دفاعات أنجولا، ليتوغل ثم سدد كرة قوية ولكن كرته تخرج أعلى مرمى أنجولا إلى خارج الملعب.

وشهدت الدقيقة 76 من عمر اللقاء، فرصة لمنتخب مصر، عن طريق ركنية نفذها عبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء، قابلها الونش بضربة رأس تصل سهلة في يد حارس أنجولا.

وواصل منتخب مصر إهداره للفرص السهلة في الدقيقة 87، بعد هجمة مرتدة وصلت عند محمد شريف الذي مرر الكرة لعبد الله السعيد الذي سددها أرضية تصل سهلة في يد حارس أنجولا.

وسدد محمد شريف تسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 89، ولكن يتصدى لها حارس أنجولا بسهولة.