مشاهدة مباراة مصر وانجولا في بث مباشر كورة لايف بتصفيات كأس العالم 2022

شاهد بث مباشر كورة لايف لمباراة مصر وانجولا في تصفيات كأس العالم 2022،، في افتتاح المرحلة الثانية من تصفيات أفريقيا، ضمن أهم مباريات اليوم الاربعاء 1-9-2021.

تنطلق صافرة بداية مباراة مصر وانجولا في تصفيات كأس العالم 2022 في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم المالي “بوبو تراوري”.

ويستضيف المنتخب المصري نظيره الانجولي على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة وعينه على تحقيق الفوز من اجل انطلاقة قوية في رحلة المشوار الى مونديال قطر 2022.

كانت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا في مرحلتها الثانية قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السادسة مع منتخبات أنجولا والجابون وليبيا.

وينقل بث مباشر مباراة مصر وانجولا في تصفيات كأس العالم 2022 على قناة أون تايم سبورت بصوت المعلق الرياضي “حاتم بطيشة”، وتنقل ابضا على قناة سبورت تي في 5 البرتغالية، كما تنقل بالمجان عبر قناة الفيفا الرسمية على موقع يوتيوب.

تعتبر مواجهة مصر وانجولا اليوم هى السادسة في تاريخ المواجهات المباشرة بين المنتخبين، حيث استطاع منتخب الفراعنة ان يحقق الفوز في 3 مباريات، وكان التعادل حاضراً في مبارتين.

ويعود آخر لقاء جمع بين المنتخبين الى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2008، وفاز وقتها المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف، سجل للفراعنة حسني عبد ربه وعمرو ذكي، بينما سجل هدف انجولا مانوتشو.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة “حسام البدري” قائمة اللاعبين النهائية استعدادًا لمواجهتي انجولا والجابون في منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وجاءت قايمة منتخب مصر كالآتي: محمد الشناوي والهانى سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن أشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد أبو الفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي قفشة ومحمد صلاح ومحمد النني .

وضم حسام البدري 9 لاعبين من الأهلي لقائمة منتخب مصر و6 لاعبين من الزمالك وضم البدرى من بيراميدز 4 لاعبين هم على جبر وعمر جابر وعبدالله السعيد ورمضان صبحي ومن سموحة اثنين لاعبين وهم مصطفى فتحى والهانى سليمان ومن الإسماعيلى باهر المحمدى إلى جانب اللاعبين المحترفين.

مصر 1-0 انجولا

تصفيات كأس العالم 2022

ستاد الدفاع الجوي

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تشكيلة منتخب مصر الاساسية اليوم |

محمد الشناوي – باهر المحمدي – أحمد حجازي – محمود الونش – أحمد أبو الفتوح – طارق حامد – عمرو السولية – مجدي أفشة – حسين الشحات – أحمد سيد زيزو – محمد شريف.

تشكيلة انجولا الاساسية اليوم |

هوجو ماركيز – باستوس – جوناثان بواتو – نوريو فورتونا – إيناسيو ميغيل فيريرا – فريدي – ماريو بالبورديا – باولو إستريلا – فابيو أبرو – جواو باشي – فا.

يغيب عن صفوف منتخب مصر في هذه المباراة الثلاثي المحترف «مصطفى محمد ومحمد صلاح ومحمد النني».

وسافر مصطفى محمد إلى فرنسا لمحاولة اتمام انضمامه لصفوف بوردو قبل ساعات من غلق الميركاتو الصيفي، إلا أن إدارة الزمالك أفسدت الصفقة، ومن المنتظر أن يعود اللاعب للتواجد في المعسكر التحضيري لمباراة الجابون.

أما محمد صلاح ومحمد النني فقد تم استبعادهما بسبب دخول مصر المنطقة الحمراء الموبوءة بفيروس كورونا حسب الحكومة البريطانية.

اهداف المباراة

الدقيقة 5 | هدف تقدم مصر “مجدي أفشة” من ضربة جزاء