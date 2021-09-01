تعرف على نتيجة مصر وانجولا في افتتاح تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، ضمن أهم مباريات اليوم الاربعاء 1-9-2021، والتي يستضيفها ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

تقدم منتخب مصر في نتيجة المباراة عند الدقيقة الخامسة بعد ان احتسب حكم المباراة المالي “بوبو تراوري” ضربة جزاء لمصلحة اللاعب “أبو الفتوح”، ونفذها بنجاح “محمد مجدي أفشة”.

دخل المنتخب المصري مباراة اليوم بتشكيلة مكونة من: محمد الشناوي – باهر المحمدي – أحمد حجازي – محمود الونش – أحمد أبو الفتوح – طارق حامد – عمرو السولية – مجدي أفشة – حسين الشحات – أحمد سيد زيزو – محمد شريف.

ويغيب عن صفوف منتخب مصر في هذه المباراة الثلاثي المحترف «مصطفى محمد ومحمد صلاح ومحمد النني».

وسافر مصطفى محمد إلى فرنسا لمحاولة اتمام انضمامه لصفوف بوردو قبل ساعات من غلق الميركاتو الصيفي، إلا أن إدارة الزمالك أفسدت الصفقة، ومن المنتظر أن يعود اللاعب للتواجد في المعسكر التحضيري لمباراة الجابون.

أما محمد صلاح ومحمد النني فقد تم استبعادهما بسبب دخول مصر المنطقة الحمراء الموبوءة بفيروس كورونا حسب الحكومة البريطانية.

كانت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا في مرحلتها الثانية قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السادسة مع منتخبات أنجولا والجابون وليبيا.