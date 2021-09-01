تشكيلة مصر الاساسية أمام انجولا في افتتاح تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

أعلن المدير الفني لمنتخب مصر، حسام البدري، تشكيلة الفريق الاساسية التي سيخوض بها مباراة انجولا في افتتاح تصفيات افريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وشهدت تشكيلة مصر الأساسية تواجد هداف الدوري المصري الموسم الماضي «محمد شريف» في الخط الأمامي، وخلفه الثنائي أحمد سيد زيزو وحسين الشحات.

وسيلعب نجم وسط الاهلي وصاحب هدف التتويج بدوري ابطال افريقيا 2020 «محمد مجدي أفشة» في مركز صانع الألعاب، وسيساعده على أداء دوره الثنائي طارق حامد وعمرو السولية على خط الدائرة.

وتنطلق مباراة مصر وانجولا، اليوم الاربعاء 1 سبتمبر 2021، في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت السعودية، وستقام على ملعب الدفاع الجوي، دون حضور جمهور.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السادسة التي تضم منتخبات انجولا والجابون وليبيا، ومن المنتظر سفر بعثة الفريق إلى الجابون فور انتهاء مباراة اليوم تحضيرًا للجولة الثانية من تصفيات المونديال يوم 5 سبتمبر الجاري.

تشكيلة مصر الاساسية أمام انجولا

محمد الشناوي

أحمد فتوح – أحمد حجازي – محمود حمدي الونش – باهر المحمدي

طارق حامد – عمرو السولية

محمد مجدي أفشة

أحمد سيد زيزو – محمد شريف – حسين الشحات

ويغيب عن صفوف منتخب مصر في هذه المباراة الثلاثي المحترف «مصطفى محمد ومحمد صلاح ومحمد النني».

وسافر مصطفى محمد إلى فرنسا لمحاولة اتمام انضمامه لصفوف بوردو قبل ساعات من غلق الميركاتو الصيفي، إلا أن إدارة الزمالك أفسدت الصفقة، ومن المنتظر أن يعود اللاعب للتواجد في المعسكر التحضيري لمباراة الجابون.

أما محمد صلاح ومحمد النني فقد تم استبعادهما بسبب دخول مصر المنطقة الحمراء الموبوءة بفيروس كورونا حسب الحكومة البريطانية.