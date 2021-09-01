«مفتاح» لسلة العدالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعاقدت إدارة نادي العدالة مع المدرب التونسي حاتم محمد مفتاح لقيادة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي بدوري أندية الدرجة الأولى والذي سينطلق الشهر المقبل. وتم توقيع العقد مع المدرب في مقر النادي بحضور نائب رئيس مجلس إدارة النادي عبدالله العبدالله. ويحمل مفتاح سجلا تدريبيا حافلا، حيث سبق وأن درب عددا من الأندية التونسية والمنتخب التونسي للشباب، كما درب في السعودية أندية الجبيل والنهضة والقادسية والهدى والمسيرة.

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