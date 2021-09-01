إظهار نية الاستغناء يحرج الاتحاد أمام قائده

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​دخلت إدارة نادي الاتحاد في حالة حرج كبير مع الجماهير وقائد الفريق الأول لكرة القدم، المغربي كريم الأحمدي، بعد أن كانت تنوي الاستغناء عن خدماته، بالتزامن مع تناقل أخبار مغلوطة عن إصابته بكسر إجهادي عقب مواجهة الفريق أمام الفيصلي بالجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تمهيدا لإتمام صفقة جديدة بديلة.

إلا أن عدم نجاح النادي في حسم التعاقد مع لاعب محور الارتكاز، البرازيلي أنسيلمو دي مورايس الذي خطفه النصر في الليلة الأخيرة لفترة الانتقالات الصيفية أمس الأول، بجانب المشاركة الجادة للأحمدي في التدريبات مع المدرب الجديد الروماني كورزمين كونترا وإغلاق فترة الانتقالات الصيفية، أعادت الأحمدي للواجهة من جديد وسط حرج كبير لإدارة النادي مع قائد الفريق الذي سبق وأن جددت ثقتها فيه بتجديد تعاقده.

من جانبه، غادر اللاعب غاري رودريقيز ناديه وجدة على الفور، متوجها إلى تركيا فور علمه باستغناء الإدارة عن خدماته بعد التعاقد مع المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي، حيث لم يحرص على وداع زملائه اللاعبين في إشارة إلى غضبه من توقيت القرار.

وكان اللاعب أظهر غضبه عقب استبعاده من المشاركة في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال الذي خسره الاتحاد من نظيره الرجاء المغربي، وغادر إلى هولندا وأبدى حينها عدم الرغبة في الاستمرار مع الفريق، بل طالب بفسخ عقده.

بدورها اختتمت إدارة النادي صفقات فترة الصيف بالتعاقد مع الحارس صالح الوحيمد لمدة ثلاثة مواسم مقبلة في صفقة انتقال حر. وعملت الإدارة على تدعيم هذا المركز بعد ظهور الحارس الاحتياطي راكان النجار بمستوى مقلق في المواجهة الماضية أمام الفيصلي، والتي شارك فيها بديلا للمصاب مارسيلو غروهي.

ميدانيا، هيأ الجهاز المشرف على كرة القدم مباراة ودية أمام فريق الأنصار السبت المقبل بملعب النادي، ليتمكن المدير الفني الجديد كوزمين كونترا من التعرف على جاهزية ومستويات اللاعبين.