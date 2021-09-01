شكرا لقرائتكم خبر معانقة المونديال للمرة السادسة تبدأ بفيتنام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لن يغفل المنتخب السعودي لكرة القدم وهو يستضيف المنتخب الفيتنامي اليوم بملعب مرسول بارك ضمن المرحلة الثالثة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، النتائج المميزة لضيفه خلال تصفيات المرحلة الثانية وفوزه على منتخبات قوية بالمجموعة السابعة من بينها المنتخب الإماراتي.

ويتطلع الأخضر ومديره الفني، الفرنسي هيرفي رينارد إلى مواصلة نتائجه الايجابية، بعد أن تجاوز المرحلة الثانية وتأهل للثالثة الحالية بفضل تصدره مجموعته برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين دون أي خسارة، وذلك عندما لعب في المجموعة التي ضمت منتخبات اليمن وفلسطين وسنغافورة وأوزبكستان.

ويسعى الأخضر الذي يمتلك الأفضلية من واقع سجله مقارنة بضيفه الفيتنامي، للتأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة بعد تأهله في نسخ 1994 بأمريكا، و1998 بفرنسا، و2002 بكورويا الجنوبية واليابان، و2006 بألمانيا، و2018 في روسيا.

وقد تتخطى جرأة المنتخب الفيتنامي حاجز الخروج بنتيجة التعادل على الرغم من أنه يخوض الدور الحالي للمرة الأولى في تاريخه بعد نجاح مدربه الكوري الجنوبي بارك هانغ سيو في تخطي المجموعة السابعة التي ضمت منتخبات تايلاند وماليزيا وإندونيسيا والإمارات.

وتعول فيتنام على نجوم جيلها الذهبي الجديد، الذي تشكل في عام 2018 حينما حقق وصافة كأس آسيا تحت 23 عاما.

منافسون آخرون

ويلتقي اليوم ضمن المجموعة عينها، المنتخب العماني الذي يفتتح مشواره بمواجهة صعبة أمام نظيره الياباني، على ملعب باناسونيك سويتا في اليابان.

واستغل المنتخب العماني وقف المسابقات المحلية بمعسكر طويل في صربيا خاض خلاله 4 تجارب ودية قوية.

وربما يعمل المنتخب العماني على العودة بنقطة التعادل، خاصة أنه لم ينجح من قبل في تحقيق الفوز على اليابان.

ويشرف على تدريب عمان، الصربي برانكو إيفانكوفيتش الذي يعتمد على عدد من العناصر الشابة.

كما يلتقي اليوم أيضا، المنتخب الأسترالي وضيفه الصيني على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة بعد أن أعتمده الاتحاد الآسيوي ملعبا محايدا.

المجموعات وطريقة التأهل







تأهل 12 منتخبا للمرحلة الثالثة الأخيرة المؤهلة لكأس العالم 2022



تضم مجموعة الأخضر (الثانية) منتخبات اليابان وأستراليا والصين وعمان وفيتنام



تضم المجموعة الأولى منتخبات إيران وكوريا الجنوبية والإمارات والعراق وسوريا ولبنان.



يتأهل لكأس العالم أول وثاني المجموعتين



صاحبا المركز الثالث في المجموعتين يخوضان مباراة ملحق، يتأهل الفائز منهما لملحق أخير



قبل اللقاء