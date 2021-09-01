5 مباريات تدشن دوري ناشئي اليد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين للموسم الرياضي 2021 - 2022م، بإقامة 5 مباريات ضمن الجولة الأولى. وستبدأ أولى المباريات عند الـ4:00 مساء، وتجمع بين الخليج والوحدة على صالة الأول في سيهات، وتستكمل باقي المباريات عند الـ8:00 مساء، حيث يلعب الأهلي على صالته في جدة مع المحيط، ويستضيف الصفا بصفوى نظيره القارة، وسيلتقي مضر مع الابتسام على صالة نادي الاتفاق بالدمام، ويحل الهدى ضيفا على حامل القب «النور» بصالته في سنابس.



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