شكرا لقرائتكم خبر سلة الأخضر بالمجموعة «C» لتصفيات كأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وضعت قرعة تصفيات كأس العالم لكرة السلة المنتخب السعودي في المجموعة (c) إلى جانب منتخبات الأردن ولبنان وإندونيسيا.

ويشارك المنتخب السعودي في هذه التصفيات بعد خوضه عددا من التصفيات منذ انطلاقها عام 2018.

وتلعب تصفيات المجموعة بنظام الذهاب والإياب، وتتأهل 3 منتخبات من كل مجموعة للمرحلة الثانية من التصفيات التي تشمل مجموعتين، كل مجموعة مكونة من 6 منتخبات تلعب بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل لكأس العالم من كل مجموعة، الأول والثاني والثالث إضافة إلى المستضيفين، اليابان والفلبين.