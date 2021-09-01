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سلة الأخضر بالمجموعة «C» لتصفيات كأس العالم

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- بواسطة أيمن الوشواش - وضعت قرعة تصفيات كأس العالم لكرة السلة المنتخب السعودي في المجموعة (c) إلى جانب منتخبات الأردن ولبنان وإندونيسيا.

ويشارك المنتخب السعودي في هذه التصفيات بعد خوضه عددا من التصفيات منذ انطلاقها عام 2018.

وتلعب تصفيات المجموعة بنظام الذهاب والإياب، وتتأهل 3 منتخبات من كل مجموعة للمرحلة الثانية من التصفيات التي تشمل مجموعتين، كل مجموعة مكونة من 6 منتخبات تلعب بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل لكأس العالم من كل مجموعة، الأول والثاني والثالث إضافة إلى المستضيفين، اليابان والفلبين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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