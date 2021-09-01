شكرا لقرائتكم خبر سلة الأخضر بالمجموعة «C» لتصفيات كأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويشارك المنتخب السعودي في هذه التصفيات بعد خوضه عددا من التصفيات منذ انطلاقها عام 2018.
وتلعب تصفيات المجموعة بنظام الذهاب والإياب، وتتأهل 3 منتخبات من كل مجموعة للمرحلة الثانية من التصفيات التي تشمل مجموعتين، كل مجموعة مكونة من 6 منتخبات تلعب بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل لكأس العالم من كل مجموعة، الأول والثاني والثالث إضافة إلى المستضيفين، اليابان والفلبين.
كانت هذه تفاصيل خبر سلة الأخضر بالمجموعة «C» لتصفيات كأس العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.