شكرا لقرائتكم خبر شركة تحتكر اسم دوري الأولى 3 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد أن أعلن دوري الدرجة الأولى لكرة القدم قبل أيام إطلاق هويته الجديدة (FDL)، التي ترمز إلى First Division League (دوري الدرجة الأولى) سعيا لمواكبة التطور الذي يشھده القطاع الرياضي في المملكة، أعلن أمس رسميا، إطلاق مسمى «دوري يلو» على الدوري لمدة 3 مواسم، وذلك بعد توقيع FDL عقدا مع شركة الوفاق لتأجير السيارات «يلو»، ترعى بموجبه يلو البطولة بدءا من الموسم الحالي الذي سينطلق الاثنين المقبل 6 سبتمبر.

ووقع عقد الرعاية، المدير التنفيذي لدوري الدرجة الأولى طلال العبيدي والرئيس التنفيذي للشركة الراعية ناصر القحطاني، بحضور رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين عبدالعزيز العفالق وعدد من رؤساء أندية دوري الدرجة الأولى.

وأكد العبيدي على أن هذه الشراكة تأتي تأكيدا على دعم القيادة الرشيدة وحرص ومتابعة القيادة الرياضية في تهيئة القطاع الرياضي ليصبح جاذبا وملائما للقطاع الخاص للاستثمار فيه.

وأضاف «يلو مميزة على صعيد الاستثمار في المجال الرياضي محليا وعالميا واليوم تعزز شراكاتها المميزة بهذه الخطوة التي سوف تليها الكثير من المبادرات والمميزات المقدمة من يلو وFDL لمتابعي وجماهير دوري يلو».

من جانبه قال ناصر القحطاني «نسعد بوصولنا إلى مرحلة جديدة في استراتيجيتنا المستدامة في تفعيل رسالة المسؤولية الاجتماعية في الشركة، والتي أظهرنا من خلالها التزامنا بتنفيذ ورعاية كافة المبادرات والأنشطة التي تحقق النفع والفائدة لشريحة واسعة من المجتمع، وكان للجانب الرياضي حضور مميز في هذه الاستراتيجية التي تبلورت في تصدرنا قائمة أكثر الشركات رعاية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولم يقتصر حضورنا فقط على كرة القدم بل توجهنا لدعم الرياضات الأخرى بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 التي تؤكد على رفع نسب الممارسة الرياضية في أوساط المجتمع وتنوعها، ونتطلع من خلال رعايتنا لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، إلى أن تكون نقلة نوعية في تاريخ المسابقة من خلال الأهداف التي نرجو تحقيقها بالشراكة مع

الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين».

أهداف ما بعد الرعاية

رفع القيمة السوقية للدوري.

زيادة الجذب الجماهيري للمسابقة بالحضور في المدرجات.

زيادة مساحة التغطية الإعلامية والتفاعل بمنصات التواصل الاجتماعي.

تنفيذ عدد من مبادرات الدعم والحوافز للأندية.

تطبيق أفضل معايير الحوكمة التي تضمن الاستدامة في عمل الأندية بدرجة عالية من الجودة.

اعتماد مقاييس أداء تحدد مدى مطابقة النتائج على الأرض للأهداف الموضوعة.