شريف يقود الهجوم.. وزيزو والشحات أجنحة.. حسام البدري يعلن تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا في تصفيات مونديال «قطر 2022»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، عن تشكيل المنتخب الأساسي الذي سيخوض مباراة أنجولا المقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، في مستهل مشوار الفراعنة، في تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم "قطر 2022".

وجاء تشكيل المنتخب الوطني على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: باهر المحمدي، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، أحمد سيد زيزو، محمد مجدي قفشة، حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويُعاني المُنتخب من بعض الغيابات أمام أنجولا، أبرزهم الثنائي محمد صلاح ومحمد النني، نجوم ناديي ليفربول وأرسنال الإنجليزيين، وأكرم توفيق، لاعب الأهلي، بعدما تعرض إلى إصابة في الوجه، وتم استبعاده من معسكر الفراعنة أمس الثلاثاء، واستدعاء أحمد توفيق شقيقه ولاعب بيراميدز للانضمام لمعسكر الفراعنة.

وسيتم بث مباراة مصر وأنجولا عبر قناة "أون تايم سبورتس"، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير باللقاء.

وسيدير اللقاء طاقم تحكيم من مالي بقيادة بوبو تراوري، ويساعده موديبو ساماك وبابا يومبوليبا وحكم رابع مهامادو كيتا، ويراقب المباراة محمد سانوسي من نيجيريا.

يشار إلى أن مصر تقع في المجموعة السادسة، مع منتخبات ليبيا وأنجولا والجابون في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال قطر.