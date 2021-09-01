رباعي هجوم يقوده شريف في تشكيل مصر أمام أنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل مواجهة أنجولا في الجولة الأولى من تصفيات أفريقيا لكأس العالم قطر 2022.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: باهر المحمدي، وأحمد حجازي، ومحمود حمدي الونش، وأحمد فتوح

الوسط: طارق حامد، وعمرو السولية

وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو، ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات

الهجوم: محمد شريف

ويجلس علي مقاعد البدلاء: الهاني سليمان، ومحمد أبوجبل لحراسة المرمى، واللاعبون علي جبر، وأيمن أشرف، وأحمد توفيق، وحمدي فتحي، ومصطفي فتحي، ورمضان صبحي، وأحمد حسن كوكا، ومحمد عبدالشافي، وعبدالله السعيد، وصلاح محسن

ويلعب منتخبا مصر وأنجولا في المجموعة السادسة بجانب منتخبي ليبيا والجابون، المقرر أن يلعبا في التوقيت ذاته.

ويغيب عن المنتخب المصري محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني لاعب وسط أرسنال، بسبب الإجراءات الاحترازية في بريطانيا، وكذلك محمود حسن تريزيجية بسبب الإصابة.

واستبعد البدري، أكرم توفيق بعد إصابته بقطع في الحاجب، ليغيب لمدة شهر.

وتتشكل التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم من 10 مجموعات، يتأهل المتصدر من كل مجموعة إلى المرحلة الأخيرة، التي تشهد مواجهة بنظام الذهاب والإياب مؤهلة مباشرة إلى المونديال.