الأهلي يتأهل إلى نهائي كأس أفريقيا لكرة اليد بحثا عن اللقب الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام

تأهل فريق الأهلي إلى نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد المقامة حاليا في المغرب، بحثا عن لقبه الرابع في هذه البطولة الإفريقية.

وتغلب الأهلي على فريق إنتر كلوب الأنجولي بنتيجة 34-30، في مباراة نصف النهائي لبطولة كأس الكؤوس الأفريقية التي أقيمت مساء اليوم بين الفريقين في المغرب.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأهلي بنتيجة 17-15.

وشهد الشوط الثاني تقارب في النتيجة بين الفريقين، خلال أحداث هذا الشوط، قبل أن ينجح الأهلي في توسيع الفارق إلى 4 أهداف مع نهاية المباراة.

وسيلتقي الأهلي في المباراة النهائية التي تقام غدا الخميس، مع الفائز من وداد سمارة المغربي وكينشاسا الكونغولي.

وبهذه يتأهل الأهلي إلى نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد للمرة التاسعة في تاريخه.

وتوج الأهلي بلقب كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد 3 مرات من قبل.