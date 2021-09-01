فهد جمعة.. مشروع الأهلي الجديد للاستثمار في الأبناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

يواصل الأهلي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري سياسته في إعارة اللاعبين الشباب من أجل الاستثمار في أبناء النادي واكسابهم الخبرة في أندية أخرى تمنحهم فرصة التألق والحصول على عدد دقائق أكثر مما يمكن لهم الحصول عليه مع الأهلي.

ويأتي فهد جمعة مهاجم مواليد 1999 ليكون أحدث النماذج، بعد ما حدث مع أحمد عبد القادر، عمار حمدي، محمد عبد المنعم، وأحمد ياسر ريان بعدما أتم النادي إعارته إلى سموحة لمدة موسمين، مع امكانية استعادته عقب نهاية الموسم الأول إذا كانت هناك حاجة فنية لذلك.

ولعب فهد جمعة مع الفريق الأول مباراة واحدة كانت ودية في أكتوبر الماضي، حيث شارك كبديل، ولفت انتباه جماهير الأهلي الباحثة عن أبناء النادي في قطاع الناشئين والشباب من أجل الظهور مع الفريق الأول.

وتحدث عمرو أنور مدرب فريق الشباب، عن اللاعب قائلًا: "فهد جمعة أحد أبناء مدرسة الكرة بالنادي الأهلي، تواجد في صفوف قطاع الناشئين حتى وصل للفريق الأول".

وتابع: "فهد جمعة مهاجم سريع وقوي ومكافح، كان من هدافين فريق الشباب أخر سنتين تحت قيادتي".

واستمر: "هو لاعب ملتزم ومنضبط، عملت معه في الفترة الأخيرة لكي يصبح مهاجماً بالتخصص".

واختتم: "فهد جمعة يمتلك كل مقومات المهاجم الواعد، قوي وسريع، يجيد ضربات الرأس، يسدد بقدميه بشكل رائع، يجيد الضغط على الخصم، أتمنى له مزيد من التطور والتوفيق".

وأوضح اللاعب مسيرته في الأهلي، قائلًا: "في البداية تحدث مع خالي محمد رمضان، وطلبت منه لعب الكرة، فقام بعرض على أكاديمية الكرة في النادي، وانضممت لها".

وواصل: "بعد قبولي في الأكايمية اتصلت بأبي أخبره وأنا سعيد للغاية، لقد أصبح لأسرتنا لاعب في الأهلي، ونحن لم نكن نحلم بأكثر من المرور بجوار سور النادي، أو مشاهدة الفريق في التلفاز، ومن بعد ذلك استمريت في النادي مدة 12 عامًا".

وأوضح موقفه عندما شارك مع الفريق الأول في ودية الشرق للتأمين، حيث أشار إلى أنه لم يكن يتدرب مع الفريق الأول من قبلها إلى يوم واحد، وأخبره بيتسو موسيماني أنه سيواجد في المباراة.

واستطرد: "كنت أشعر بتوتر كبير أنني سألعب مع الفريق الأول، لكن بعد ذلك قررت أنني يجب أن أقدم أفضل ما لدي، واعتبر هذه فرصتي لصناعة الفارق في مشواري مع الفريق، وكنت سعيد للغاية بردود الفعل الإيجابية."