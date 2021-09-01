بث مباشر البحرين وهايتي الودية رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمباراة البحرين وهايتي الودية، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 1 سبتمبر 2021.

يستضيف منتخب البحرين نظيره هايتي على الأراضي البحرينية، وعينه على تحقيق الفوز من أجل رفع الهمة المعنوية للاعبين استعدادا لبطولة كأس العرب فيفيا 2021.

تنطلق صافرة بداية مباراة البحرين وهايتي الودية في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم الإماراتي الدولي “أحمد عيسى درويش”.

وتنقل مباراة البحرين وهايتي الودية على القناة البحرينية الرياضية، كما ينقل موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث المواجهة.

كان المنتخب البحريني بقيادة المدرب “هيلوا سوزا” قد حسم تأهله إلى دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2021 المقرر إقامتها في قطر، بعدما فاز على شقيقه منتخب الكويت بنتيجة (2-0) في المباراة التي أقيمت على استاد خليفة الدولي في الدوحة.

ويعتبر منتخب البحرين آخر المتأهلين إلى دور المجموعات حيث سينضم إلى المجموعة الأولى التي تضم قطر، العراق، وعمان، كما سيخوض المباراة الافتتاحية أمام العنابي يوم 30 نوفمبر 2021.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب البحريني مباراة ودية ثانية قبل ان يستهل مشوراه في بطولة كأس العرب 2021، وذلك يوم 7 سبتمبر الجاري عندما يستقبل منتخب الآردن على الاراضي البحرينية.

يذكر ان المنتخب البحريني سوف يواجه نظيره القطري يوم 30-11-2021 القادم في كأس العرب 2021 بدور المجموعات، قبل أن يلتقي بنظيره العراقي يوم 3-12-2021، ويختتم البحرين مبارياته في المجموعة الأولى بمواجهة منتخب عمان يوم 6-12-2021.