ما هو موعد مباراة الإمارات ولبنان في تصفيات كأس العالم؟

محمد الفلاح - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

يستهل المنتخب الإماراتي مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، عندما يلاقي نظيره اللبناني، مساء يوم الخميس.



ويخوض المنتخب الإماراتي مبارياته بالتصفيات، ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات العراق وكوريا الجنوبية ولبنان وسوريا وإيران.

من المقرر أن تقام مباراة منتخبي الإمارات ولبنان في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم، مساء يوم الخميس 2 سبتمبر/ أيلول.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة و45 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة و45 دقيقة بتوقيت أبوظبي.

من المقرر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة SSC7 SD السعودية.

ويسعى "الأبيض" لتحقيق بداية قوية في التصفيات واقتناص الـ3 نقاط، لكسب المزيد من الثقة قبل باقي الجولات.